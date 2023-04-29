TRT Genel Müdürü Sobacı: Milli teknoloji hamlemizin önemini yayınlarımızla aktarıyoruz

TRT, teknoloji farkındalığını arttırmak için çalışmalarını sürdürüyor. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, TEKNOFESTi ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TEKNOFEST paydaşları ile birlikte sahneye çıktı aile fotoğrafında yer aldı.

Sobacı, TRT olarak TEKNOFEST’e verilen desteklere dikkat çekti.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, "Belgesellerimizi, animasyonlarımızı, dizi filmlerimizi ve sinema filmlerimizi bu çerçevede değerlendirmeye gayret ediyoruz. Bu noktada yine TEKNOFEST açısından önemli bir hamlede girişimde bulunduk ve TRT çocuğun kahramanlarını, Kehribar ile Boncuk ve aynı zamanda Nasreddin Hoca kahramanlarını TEKNOFEST özel bölümleriyle TRT Çocuk kanalımızda da ekranlarımıza getirmeye başladık" dedi.

Zahid Sobacı, TEKNOFEST'in Türkiye'nin tam bağımsızlık irade ve kararlılığını yansıtan en önemli organizasyonlardan biri olduğunu anlattı. TRT'nin de kamu yayıncısı olarak bu önemi ekranlarından yansıtmaya devam edeceğini söyledi.

"Bu coşkuyu izleyicilerimize aktarmaya gayret ediyoruz"

Sobacı, sözlerine şöyle devam etti:

“Hem festivalin TEKNOFEST'in, hem de milli teknoloji hamlemizin önemini aslında hem ulusal kamuoyuna hem de uluslararası kamuoyuna yayınlarımızla, özel dosyalarımızla, programlarımızla çokça anlattık. Bugün de sahadayız. Bugün de festival alanındayız. Yine standlarımızla, lisanslı ürünlerimizle, kanallarımızla buradayız. Bu coşkuyu sahadan da izleyicilerimize, vatandaşlarımıza aktarmaya gayret ediyoruz.”

Sobacı, yoğun ilgi odağı olan TRT standını gezdi. Ziyaretçilerle sohbet etti.

Zahid Sobacı, TRT Çocuk kahramanlarını görmek isteyen çocuklara hediye verdi.