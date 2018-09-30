Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğuna saldırı

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 30 Eylül gecesi Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğunu koruyan polislere 6 adet molotof kokteyliyle saldırıda bulunuldu.

Saldırıyı kınayan Dışişleri Bakanlığı, başkonsoloslukta hasar ya da herhangi bir yaralanma meydana gelmediğini açıkladı.

Saldırının Türkiye'yi hedef almadığı, anarşist gruplarla Yunan polisi arasındaki çatışmadan kaynaklandığı belirtildi.

"Bu menfur olay vesilesiyle, Yunan makamlarının Yunanistan’daki misyonlarımızın personelinin ve binalarının emniyetinin sağlanması için gerekli tedbirleri almalarını beklediğimizi bir kere daha hatırlatıyoruz."

Kaynak: TRT Haber

Olay gece saatlerinde yaşandı.

Saldırganlar Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğu'nu korumak üzere görev yapan Yunan polislere 6 adet molotof kokteyli atarak kaçtılar.

Saldırının Türkiye'yi hedef almadığı, anarşist gruplarla Yunan polisi arasındaki çatışmadan kaynaklandığı belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı saldırıyı kınadı

Yunan yetkililerden bir kez daha, Türk temsilciliklerinin ve personelin güvenliği için gerekli önlemlerin alınması istendi.

Olay gece saatlerinde yaşandı.

Saldırganlar Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğu'nu korumak üzere görev yapan Yunan polislere 6 adet molotof kokteyli atarak kaçtılar.

Saldırının Türkiye'yi hedef almadığı, anarşist gruplarla Yunan polisi arasındaki çatışmadan kaynaklandığı belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı saldırıyı kınadı

Yunan yetkililerden bir kez daha, Türk temsilciliklerinin ve personelin güvenliği için gerekli önlemlerin alınması istendi.

Olay gece saatlerinde yaşandı.

Saldırganlar Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğu'nu korumak üzere görev yapan Yunan polislere 6 adet molotof kokteyli atarak kaçtılar.

Saldırının Türkiye'yi hedef almadığı, anarşist gruplarla Yunan polisi arasındaki çatışmadan kaynaklandığı belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı saldırıyı kınadı

Yunan yetkililerden bir kez daha, Türk temsilciliklerinin ve personelin güvenliği için gerekli önlemlerin alınması istendi.