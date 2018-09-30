  • 30 EYLÜL 2018, PAZAR

TRT Haber

  • DOLAR 6.051
    EURO 7.049
  • BIST 99956.9
    ALTIN 231.933
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğuna saldırı

Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğuna saldırı

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğu'nu koruyan polislere molotoflu saldırı düzenlendiğini açıkladı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Türkiyenin Selanik Başkonsolosluğuna saldırı

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 30 Eylül gecesi Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğunu koruyan polislere 6 adet molotof kokteyliyle saldırıda bulunuldu.

Saldırıyı kınayan Dışişleri Bakanlığı, başkonsoloslukta hasar ya da herhangi bir yaralanma meydana gelmediğini açıkladı.

Saldırının Türkiye'yi hedef almadığı, anarşist gruplarla Yunan polisi arasındaki çatışmadan kaynaklandığı belirtildi.

"Bu menfur olay vesilesiyle, Yunan makamlarının Yunanistan’daki misyonlarımızın personelinin ve binalarının emniyetinin sağlanması için gerekli tedbirleri almalarını beklediğimizi bir kere daha hatırlatıyoruz."

Kaynak: TRT Haber

 
 
Olay gece saatlerinde yaşandı.
 
Saldırganlar Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğu'nu korumak üzere görev yapan Yunan polislere 6 adet molotof kokteyli atarak kaçtılar.
 
Saldırının Türkiye'yi hedef almadığı, anarşist gruplarla Yunan polisi arasındaki çatışmadan kaynaklandığı belirtildi. 
 
Dışişleri Bakanlığı saldırıyı kınadı
 
Yunan yetkililerden bir kez daha, Türk temsilciliklerinin ve personelin güvenliği için gerekli önlemlerin alınması istendi.
Olay gece saatlerinde yaşandı.
 
Saldırganlar Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğu'nu korumak üzere görev yapan Yunan polislere 6 adet molotof kokteyli atarak kaçtılar.
 
Saldırının Türkiye'yi hedef almadığı, anarşist gruplarla Yunan polisi arasındaki çatışmadan kaynaklandığı belirtildi. 
 
Dışişleri Bakanlığı saldırıyı kınadı
 
Yunan yetkililerden bir kez daha, Türk temsilciliklerinin ve personelin güvenliği için gerekli önlemlerin alınması istendi.
Olay gece saatlerinde yaşandı.
 
Saldırganlar Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğu'nu korumak üzere görev yapan Yunan polislere 6 adet molotof kokteyli atarak kaçtılar.
 
Saldırının Türkiye'yi hedef almadığı, anarşist gruplarla Yunan polisi arasındaki çatışmadan kaynaklandığı belirtildi. 
 
Dışişleri Bakanlığı saldırıyı kınadı
 
Yunan yetkililerden bir kez daha, Türk temsilciliklerinin ve personelin güvenliği için gerekli önlemlerin alınması istendi.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı, selanik başkonsolosluğu, Yunanistan, molotof kokteyli, saldırı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER