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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Endonezya'ya başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Dualarımız ve kardeşliğimizle Endonezya halkının yanındayız." dedi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktaydan Endonezyaya başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından Endonezya'da meydana gelen deprem ve tsunami felaketine ilişkin paylaşımda bulundu.


 

Kardeş ülke Endonezya'da yaşanan felakette hayatlarını kaybedenlerin acılarını paylaşan ve yaralılara acil şifalar dileyen Oktay, "Dualarımız ve kardeşliğimizle Endonezya halkının yanındayız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Etiketler: Endonezya, depremi tsunami, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, başsağlığı
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