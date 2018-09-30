Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Endonezya'ya başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından Endonezya'da meydana gelen deprem ve tsunami felaketine ilişkin paylaşımda bulundu.
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Kardeş ülke #Endonezya’da meydana gelen deprem ve tsunami felaketinde hayatlarını kaybedenlerin acılarını paylaşıyor, yaralılara acil şifalar diliyorum. Dualarımız ve kardeşliğimizle Endonezya halkının yanındayız.— Fuat Oktay (@fuatoktay06) 30 Eylül 2018
Kardeş ülke Endonezya'da yaşanan felakette hayatlarını kaybedenlerin acılarını paylaşan ve yaralılara acil şifalar dileyen Oktay, "Dualarımız ve kardeşliğimizle Endonezya halkının yanındayız." değerlendirmesinde bulundu.
Kaynak: AA