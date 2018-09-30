Orgeneral Güler ABD'li mevkidaşı Dunford ile görüştü

ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Patrick Ryder, görüşmeyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford arasındaki görüşmenin 29 Eylül'de Polonya'nın başkenti Varşova'da yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Orgeneral Dunford, Türk Silahlı Kuvvetlerinin başına atanması sebebiyle Orgeneral Güler'i tebrik etti ve önceki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile kurulan pozitif ilişkiler ekseninde (ilişkilere) devam etme arzusunu dile getirdi. Görüşmede iki lider Münbiç'teki istikrar ve güvenlik konularını ele aldı, aynı zamanda ABD ile Türkiye arasındaki askeri ilişkileri güçlendirmenin yollarını da konuştular" denildi.

Kaynak: AA