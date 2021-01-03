2003 yılında uygulanmaya başlanan "Sağlıkta Dönüşüm Programı" kapsamında ülkenin dört bir yanındaki sağlık tesislerinin sayısı artırılırken, daha kaliteli ve erişilebilir hizmet sunulmasına yönelik birçok politika da hayata geçirildi.

Covid-19 salgını sürecinde sağlık yatırımları daha da hızlandırılarak, geçen yıl birçok il ve ilçede yeni hastaneler hizmete açıldı. Geçen yıl 9 ilde inşa edilen 17 dev hastane ve ilçelerde hizmete alınan hastaneler ile vatandaşların sağlık hizmetlerinden kesintisiz faydalanması sağlandı.

Bu süreçte, yoğun bakım ve yatak kapasiteleriyle öne çıkan şehir hastaneleri başta olmak üzere tüm sağlık tesisleri Covid-19 ile mücadelenin başarıyla sürdürülmesinde etkin rol oynadı.

Sağlık Bakanlığı tarafından geçen yıl ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılan 100 yatak ve 6 ameliyathaneye sahip Lefkoşa Acil Durum Hastanesi de Covid-19'la mücadele sürecinde hizmete alındı.

Geçen yıl illerde hizmet vermeye başlayan hastaneler şu şekilde:

6 Mart 2020

14 bin 500 metrekare kapalı alan üzerine kurulu Mersin Üniversitesi Onkoloji Hastanesi, 150 yatak kapasiteli olarak 6 Mart 2020'de açıldı.

30 Mart 2020

Depreme dayanıksız olduğu için yıkılarak yeniden yapılan Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nun adı verildi.

Hasta kabulüne 30 Mart 2020'de başlanan hastanenin yapımında kullanılan 385 sismik izolatörün, deprem anında yükün yaklaşık yüzde 90'ını absorbe etme özelliği bulunuyor. Böylece hastane deprem anında kesintisiz hizmet verebiliyor.

Normal zamanlarda 750 yataklı olan hastane, Covid-19 salgını nedeniyle 99'u yoğun bakım olmak üzere 600 yataklı olarak kullanılıyor.

8 Nisan 2020

Marmara Üniversitesi (MÜ) Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başıbüyük Ek Hizmet Binası 8 Nisan 2020'de hizmet vermeye başladı.

Yapımında kullanılan 829 sismik izolatör sayesinde deprem sırasında bile ameliyatları devam ettirebilme ve kesintisiz sağlık hizmeti sunabilme özelliği taşıyan hastane, 113 bin metrekare kapalı alana sahip.

Hastanede, 535 hasta yatağı, 62 acil servis müşahede yatağı, 29 ameliyat odası, 60 üçüncü seviye ventilatörlü erişkin yoğun bakım yatağı, 9 yoğun bakım izolasyon odası ve 195 poliklinik odası yer alıyor.

18 Mayıs 2020

Doğu Anadolu'daki en önemli sağlık projelerinden olan ve bölgenin sağlık üssü olarak görülen Erzurum Şehir Hastanesi, 400 bin metrekare alan üzerine kuruldu.

Şehir hastanesinde 786'sı tek, 128'i çift kişilik olmak üzere toplam 914 hasta odası bulunuyor.

21 Mayıs 2020

789 bin metrekare arsa alanı üzerine kurulu ve 1 milyon 21 bin metrekare kapalı alana sahip Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, 2 bin 68 sismik izolatör ile depreme dayanaklı olarak inşa edildi.

Ayrıca 3 heliportu bulunan, 10 bloktan oluşan hastane, 456'sı yoğun bakım yatağı olmak üzere toplam 2 bin 682 yatak kapasitesine sahip. Hastanede, 30 bin metrekare kapalı alan içinde erişkin, çocuk, travma ve kadın doğum olmak üzere 4 ayrı acil servis yer alıyor.

Hastanenin 725 poliklinik odası ve 90 ameliyathanesi, günlük 35 bin ayaktan hasta kabul edilebilecek kapasitesi bulunuyor.

29 Mayıs 2020

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde 125 bin metrekare alana kurulan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi, 75 bin metrekarelik kapalı alanıyla sağlık hizmeti veriyor. 1008 yatak kapasitesine sahip hastanenin her odası istenildiğinde yoğun bakıma dönüştürülebiliyor.

Sağlık tesisinde 500 araçlık otopark ve 16 ameliyathanenin yanı sıra 576 banyolu hasta yatak odası, 432 yoğun bakım yatağı, 36 acil müşahede yatağı, 8 triaj, 2 CRP, 4 tomografi, 4 MR, 2 X-ray odası bulunuyor.

31 Mayıs 2020

Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi toplam 125 bin metrekare alana inşa edildi. Açılışı 31 Mayıs 2020'de yapılan, 75 bin metrekare kapalı alana sahip hastanede, 432'si yoğun bakım olmak üzere, gerektiğinde yoğun bakıma dönüştürülebilecek toplam 1008 yatak ve 16 ameliyathane yer alıyor.

Aynı tarihte açılan Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi ise 23 dönüm arazi üzerine kurulu ve 4 bin 500 metrekare kapalı alana sahip. Hastane, 59'u yoğun bakım olmak üzere 101 yatak ile hizmet veriyor.

20 Haziran 2020

Marmara Üniversitesi (MÜ) Başıbüyük Yerleşkesi içinde 20 Haziran 2020'de hizmet vermeye başlayan MÜ Prof. Dr. Asaf Ataseven Hastanesi 827 sismik izolatör ile güçlendirildi. Afetlere dayanıklı ve deprem anında dahi kesintisiz hizmet verecek şekilde tasarlanan hastanede, Covid-19 sürecinde binlerce hasta tedavi edildi.

113 bin metrekare kapalı alana sahip hastanede, 155 poliklinik, 60'ı yoğun bakım 530 yatak ve 28 ameliyathane bulunuyor.

4 Temmuz 2020

İstanbul'da 4 Temmuz'da açılışı yapılan Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde, 855 deprem izolatörü, 1105 yatak kapasitesi, 145 yoğun bakım, 250 poliklinik, 45 ameliyathane ve 110 acil müşahede yatağı bulunuyor.

5 Eylül 2020

Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nin ilk etabı, İstanbul'un dördüncü şehir hastanesi olarak 5 Eylül 2020'de hizmete açıldı.

İlk etabında bulunan 385 izolatör, tüm fazların tamamlanmasıyla 503'e çıkarılacak. Bu sayede hastane, 8 şiddetindeki deprem anında ve sonrasında dahi hizmete devam edilebilecek.

Hastanenin ilk etabındaki 786 yatak sayısı, sağlık kompleksinin ikinci etabının tamamlanmasıyla 1146'ya yükselecek.

6 Eylül 2020

Hasta kabulüne 6 Eylül 2020'de başlanan Bilecik Devlet Hastanesi'nde 87 poliklinik, uluslararası standartlara sahip 11 ameliyathane, erişkinde 27, yeni doğanda 17 olmak üzere toplam 44 yoğun bakım yatağıyla hizmet veriliyor.

Toplam 300 yataklı hastanede, deprem anında olası zararları en aza indiren ve kesintisiz hizmet verilmesini sağlayan 408 sismik izolatör bulunuyor.

2 Ekim 2020

2 Ekim 2020'de açılışı yapılan Konya Şehir Hastanesi, 256'sı yoğun bakım, 108'i acil ve 30'u diyaliz yatağı olmak üzere 1250 yatakla hizmet veriyor.

380 poliklinik ve 49 ameliyathanesi olan hastanenin 73 görüntüleme odası, 442 tek yataklı, 272 iki yataklı odasının yanı sıra 8 de süit odası bulunuyor.

Trijenerasyon sistemi ile kesintisiz enerjiye sahip hastanenin hava ambulanslarının kullanabilmesi için helikopter pisti de bulunuyor.

13 Kasım 2020

Açılışı 13 Kasım 2020'de yapılan Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde, 566 yatak, 124 poliklinik, 18 ameliyathane ve 102 yoğun bakım yatağı yer alıyor.

Deprem izolatörlü şehir hastanelerinden olan ve akıllı bina konsepti ile inşa edilen hastane, trijenerasyon ile tasarruflu ısıtma ve soğutma sistemine sahip.

15 Kasım 2020

Sağlık Bakanlığı tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 20 bin metrekare arazi üzerine yapılan Lefkoşa Acil Durum Hastanesi 15 Kasım 2020'de açıldı.

Yaklaşık 14 bin metrekare kapalı alana sahip hastanede 24 yoğun bakım yatağı, tek kişilik odalarda 64 hasta yatağı, 12 acil müşahede yatağı olmak üzere toplam 100 yatak ile 6 ameliyathane bulunuyor.

30 Kasım 2020

Yeni binasında 30 Kasım 2020'de hasta kabulüne başlayan Bayburt Devlet Hastanesi'nin 200 yatak kapasitesi bulunuyor.

7 Aralık 2020

Tüm birimleriyle 7 Aralık 2020'de hizmete açılan Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 350 yatak kapasitesi bulunuyor.

16 Aralık 2020

Açılışı 16 Aralık 2020'de yapılan 810 yatak kapasiteli Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 90 bin metrekare alanda inşa edildi. Ayrıca hastanede 18 ameliyathane ve 130 yoğun bakım yatağı yer alıyor.

İlçelere modern hastaneler kuruldu

İllerde yapılan dev hastanelerin yanı sıra ilçelerde de daha kaliteli ve verimli sağlık hizmetinin sunulması için modern hastane binaları inşa edildi. Bunlardan bazıları şöyle:

16 Mayıs 2020

Yenilen Muğla'daki Menteşe Devlet Hastanesi'nde 16 Mayıs 2020'de hasta kabulüne başlandı. Hastanenin 100 yatak kapasitesi bulunuyor.

25 Temmuz 2020

Sakarya'da Ferizli İlçe Devlet Hastanesi'nin yeni hizmet binası açıldı.

5 Ağustos 2020

Kahramanmaraş'ta Andırın Devlet Hastanesi, yeni binasında hizmet vermeye başladı. 7 bin 675 metrekare kapalı alana sahip hastanenin, 30 yatak kapasitesi bulunuyor.

21 Eylül 2020

Toplam 43 bin 728 metrekare kapalı alana sahip, 285 yataklı Adana Ceyhan Devlet Hastanesi vatandaşların hizmetine açıldı.

4 Kasım 2020

Yeni binasında hizmete açılan 300 yataklı Kırklareli Lüleburgaz Devlet Hastanesi 4 Kasım 2020'de hizmete açıldı.

23 Kasım 2020

Samsun'da inşa edilen Vezirköprü Devlet Hastanesi'nin 200 yatak kapasitesi mevcut.

18 Aralık 2020

Batman'da yapımı tamamlanan ve 18 Aralık 2020'de hasta kabulüne başlayan Sason Devlet Hastanesi'nin 50 yatak kapasitesi bulunuyor.

Bu yıl 54 hastanenin yapımının tamamlanması hedefleniyor

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de 2003-2020 yıllarında 678 hastane inşa edildi.

Ayrıca Covid-19 ile mücadele sürecinde geçen yılın mart-kasım aylarında, yeni açılan sağlık tesisleriyle 4 bin 830, ek hizmet binalarıyla 4 bin 286, yeni binasına taşınan sağlık tesisleriyle 1462 ve mevcut hastanelerin yatak artırımıyla 1772 olmak üzere kamu hastanelerinde toplam 12 bin 350 yatak kapasite artışı gerçekleştirildi.

Aynı dönemde, Covid-19 tedbirleri kapsamında 3 bin 144'ü erişkin, 125'i çocuk ve 158'i yenidoğan olmak üzere yoğun bakım yatağı sayısında da toplam 3 bin 427 artış sağlandı.

Bu yıl 54 hastanenin daha yapımının tamamlanması hedefleniyor.