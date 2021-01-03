Haber Giriş: 3 Ocak 2021 Pazar 00:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye'den Nijer'deki terör saldırısına kınama
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Türkiye, Nijer'de 56 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını kınadı.
Dışişleri Bakanlığı, Nijer’in Mali sınırı yakınlarındaki Tchombangou ve Zaroumdareye köylerine yapılan terör saldırısıyla ilgili açıklama yaptı. "Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyoruz" denilen açıklamada, şu sözlere yer verildi:
"Dost ve kardeş Nijer halkına ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz."
2 Ocak'ta, Nijer'in Mali sınırına düzenlenen terör saldırısında tamamı sivil 56 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Terör Saldırısı
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