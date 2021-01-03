Dışişleri Bakanlığı, Nijer’in Mali sınırı yakınlarındaki Tchombangou ve Zaroumdareye köylerine yapılan terör saldırısıyla ilgili açıklama yaptı. "Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyoruz" denilen açıklamada, şu sözlere yer verildi:

"Dost ve kardeş Nijer halkına ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz."

2 Ocak'ta, Nijer'in Mali sınırına düzenlenen terör saldırısında tamamı sivil 56 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı.