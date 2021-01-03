Haber Giriş: 3 Ocak 2021 Pazar 09:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şırnak'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi
Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesindeki mağarada 5 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi.
Sosyal medyadan açıklama yapan Soylu, Şırnak Gabar'da 5 teröristin mağarada etkisiz hale getirildiğini söyledi.
Bakan Soylu, paylaşımında şunları söyledi:
"2021’de kahramanlarımız Gabar dağından ilk haberi verdi... İnlerine girdiler. Mağarada 5 terörist kahraman komandolarımız tarafından silah ve mühimmatlarıyla etkisiz hale getirildi...
Allah evlatlarımızı muhafaza etsin..."
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