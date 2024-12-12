Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN'ın testleri devam ediyor

Milli Muharip Uçak 'KAAN'ın 3'üncü uçuşu için testler başarıyla sürüyor.
Yerli ve milli savaş uçağı KAAN, havacılıkta afterburner olarak bilinen art yakıcısını çalıştırdı.
TUSAŞ, gerçekleşen teste ait görüntüleri de yayınladı.
December 12, 2024
TUSAŞ'ın sosyal medya heabı üzerinden yapılan paylaşımda "Bu video yüksek miktarda ses içerebilir" notu yer aldı.
KAAN, 21 Şubat'ta ilk uçuş testini başarıyla tamamlamıştı. İkinci test uçuşunu 6 Mayıs 2024'te yapan KAAN, havada kaldığı 14 dakikalık sürede 10 bin fit irtifaya çıkarken 230 knot (nat) hıza ulaşmayı da başardı.