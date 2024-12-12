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TRT Haber 12.12.2024 13:09

Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN'ın testleri devam ediyor

TUSAŞ, Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN'ın testlerine devam ediyor. TUSAŞ; KAAN'ın, havacılıkta afterburner olarak bilinen, art yakıcısını çalıştırdığı anların görüntülerini yayınladı.

Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN'ın testleri devam ediyor

Milli Muharip Uçak 'KAAN'ın 3'üncü uçuşu için testler başarıyla sürüyor.

Yerli ve milli savaş uçağı KAAN, havacılıkta afterburner olarak bilinen art yakıcısını çalıştırdı.

TUSAŞ, gerçekleşen teste ait görüntüleri de yayınladı.

 


TUSAŞ'ın sosyal medya heabı üzerinden yapılan paylaşımda "Bu video yüksek miktarda ses içerebilir" notu yer aldı. 

KAAN, 21 Şubat'ta ilk uçuş testini başarıyla tamamlamıştı. İkinci test uçuşunu 6 Mayıs 2024'te yapan KAAN, havada kaldığı 14 dakikalık sürede 10 bin fit irtifaya çıkarken 230 knot (nat) hıza ulaşmayı da başardı. 

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