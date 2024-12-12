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TRT Haber 12.12.2024 12:49

Terör örgütü DEAŞ'a 5 ilde operasyon: 47 gözaltı

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik 5 ilde düzenlenen "Gürz-29" operasyonlarında, 47 şüpheli yakalandı.

Terör örgütü DEAŞ'a 5 ilde operasyon: 47 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ankara, İstanbul, Mardin, Samsun ve Sakarya Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Gürz-29" operasyonlarının düzenlendiğini kaydetti.

Yerlikaya, 47 şüphelinin yakalandığı operasyonlar sonucunda, ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyalin ele geçirildiğini aktardı.

ETİKETLER
Ali Yerlikaya DEAŞ İçişleri Bakanlığı Terör Örgütü Terörle Mücadele
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