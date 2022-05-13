TalentforBIZ, Türkiye’nin dünya çapındaki yetenekler için de bir cazibe merkezi haline geldiğini ortaya koyan kariyer etkinlikleridir.

Ülkemizin değerli markalarına her milletten yetenekler ile buluşma fırsatı sağlamayı hedefleyen TalentforBIZ, Türk kurum ve kuruluşları bu etkinliklerde, genç yeteneklere doğrudan ulaşma, kurumlarını ve ülkemizi tanıtma fırsatı sağlıyor.

TalentforBIZ, 2019 yılında; Almanya, İngiltere, Özbekistan ve Güney Afrika olmak üzere 4 ülkede, 5.000’den fazla genç yeteneği, 17’si kamu olmak üzere 69 Türk kurum ve kuruluşu ile bir araya getirdi.

2020 yılında ise Özbekistan, Pakistan ve Kazakistan olmak üzere 3 ülkede; 5 binin üzerinde genç yeteneği, 7’si kamu olmak üzere toplam 49 Türk kurum/kuruluşu ile buluşturdu.

2022 yılında 7 ülkede düzenlenecek fuarlar

14 Mayıs 2022 – Rotterdam / Hollanda

21 Mayıs 2022 – Londra / İngiltere

27-28 Mayıs 2022 – Köln / Almanya

Eylül/Ekim 2022 – New York / Amerika

Eylül/Ekim 2022 – Taşkent / Özbekistan

Eylül/Ekim 2022 – Kuala Lumpur / Malezya

Eylül/Ekim 2022 – Jakarta / Endonezya

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