Türkiye'nin kariyer etkinliği 'TalentforBIZ' heyecanı başlıyor
Türkiye'nin en büyük global kariyer etkinliklerinden biri olan TalentforBIZ, yarın ilk durağı olan Rotterdam'da başlıyor. Türk kurum ve kuruluşlar, bu etkinliklerde genç yeteneklere doğrudan ulaşma, kurumlarını ve ülkemizi tanıtma fırsatı bulacak.
TalentforBIZ, Türkiye’nin dünya çapındaki yetenekler için de bir cazibe merkezi haline geldiğini ortaya koyan kariyer etkinlikleridir.
Ülkemizin değerli markalarına her milletten yetenekler ile buluşma fırsatı sağlamayı hedefleyen TalentforBIZ, Türk kurum ve kuruluşları bu etkinliklerde, genç yeteneklere doğrudan ulaşma, kurumlarını ve ülkemizi tanıtma fırsatı sağlıyor.
TalentforBIZ, 2019 yılında; Almanya, İngiltere, Özbekistan ve Güney Afrika olmak üzere 4 ülkede, 5.000’den fazla genç yeteneği, 17’si kamu olmak üzere 69 Türk kurum ve kuruluşu ile bir araya getirdi.
2020 yılında ise Özbekistan, Pakistan ve Kazakistan olmak üzere 3 ülkede; 5 binin üzerinde genç yeteneği, 7’si kamu olmak üzere toplam 49 Türk kurum/kuruluşu ile buluşturdu.
2022 yılında 7 ülkede düzenlenecek fuarlar
14 Mayıs 2022 – Rotterdam / Hollanda
21 Mayıs 2022 – Londra / İngiltere
27-28 Mayıs 2022 – Köln / Almanya
Eylül/Ekim 2022 – New York / Amerika
Eylül/Ekim 2022 – Taşkent / Özbekistan
Eylül/Ekim 2022 – Kuala Lumpur / Malezya
Eylül/Ekim 2022 – Jakarta / Endonezya
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