İntegratif ve Anadolu Tıbbı Kongresi Bursa'da yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan kongrenin açılışını yaptı.

[Fotoğraf: DHA]

"Geleneksek tıp, modern tıbbın tamamlayıcısıdır"

Türkiye'nin bu alanda önemli bir mirasa sahip olduğunu vurgulayan Emine Erdoğan şöyle konuştu:

"Geleneksel tıbbın modern tıbbın bir alternatifi olarak algılanması çatışmalı bir alan oluşturuyor. Halbuki geleneksel tıp barındırdığı kadim ögeleriyle modern tıbbın tamamlayıcısı olarak önemli yere sahip. Bu mirasın modern bilimin süzgecinden geçerek günümüze kazandırılmasının hem medeniyetimizi ihya edeceği hem de insan hayatına eşsiz bir katkı sunacağı kanaatindeyim."

"Sağlık sistemlerinde gittikçe daha fazla yer buluyor"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise geleneksel tıbbın insanlığın tarihsel birikimini yansıttığını belirtti.

"Günümüzde geleneksel tıp uygulamaları ülkelerin sağlık sistemlerinde kendine gittikçe daha fazla yer edinmektedir. Geleneksel tıp hizmetleri halkımıza denetlenebilir sağlık kurumlarında sertifikalı tabipler tarafından özellikle sunulmaktadır."

[Fotoğraf: DHA]

"Anadolu, şifalı bitki konusunda zengin bir birikime sahip"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ise Türkiye'nin tıbbi bitki zenginliğinin altını çizdi.

"Ülkemiz hem doğadan toplanan defne, kekik, adaçayı gibi ürünlerde hem de kültürü yapılan kimyon anason, nane, rezene gibi ürünlerde geniş bir popülasyona sahiptir. Anadolu bu bitkilerden yararlanma konusunda zengin ve derin bir birikime sahiptir."

[Fotoğraf: DHA]

2 gün sürecek kongre ile geleneksel tıp uygulamalarıyla ilgili klinik araştırmaların desteklenmesi amaçlanıyor.