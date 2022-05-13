Gölpazarını Tanıtma ve Kültür Derneğince Şeyh Edebali Türbesi alanında Hıdırellez etkinliği gerçekleştirildi.

Bakanlar Varank ile Dönmez, cuma namazının ardından katılımcılara pilav ve ayranın yanı sıra Vakıflar Haftası dolayısıyla Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı ikramları dağıttı.

[Fotoğraf: AA]

Bakanlar, vatandaşlarla sohbet ettikten sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

Etkinliğe, Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım ile kurum müdürleri ve partililer katıldı.

[Fotoğraf: DHA]