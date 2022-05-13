Haber Giriş: 13 Mayıs 2022 Cuma 16:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Varank ve Dönmez, Hıdırellez etkinliğine katıldı
[Fotoğraf: DHA]
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Bilecik'te Hıdırellez etkinliğine katıldılar. Vatandaşlarla bir araya gelen bakanlar, kazan karıştırıp pilav dağıttı.
Gölpazarını Tanıtma ve Kültür Derneğince Şeyh Edebali Türbesi alanında Hıdırellez etkinliği gerçekleştirildi.
Bakanlar Varank ile Dönmez, cuma namazının ardından katılımcılara pilav ve ayranın yanı sıra Vakıflar Haftası dolayısıyla Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı ikramları dağıttı.
[Fotoğraf: AA]
Bakanlar, vatandaşlarla sohbet ettikten sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.
Etkinliğe, Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım ile kurum müdürleri ve partililer katıldı.
[Fotoğraf: DHA]
Etiketler: Bilecik Fatih Dönmez Mustafa Varank
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