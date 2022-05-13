Haber Giriş: 13 Mayıs 2022 Cuma 18:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz salı günü TBMM CHP Grup toplantısında ve dün CHP İstanbul İl Başkanlığı binası önünde yapmış olduğu konuşmalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik olarak 'kişilik haklarını ihlal edici mahiyette gerçek dışı itham ve isnatlarda' bulunduğu gerekçesiyle her bir konuşması için 250 bin TL olmak üzere toplam 500 bin TL’lik manevi tazminat davası açıldı.
Etiketler: Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan Son Dakika
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