Türkiye'nin ilk yüzer GES santrali Elazığ'da kuruldu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Elazığ merkeze bağlı Fatmalı köyü Beşevler mezrası mevkiinde Keban Barajı'nda inşa edilen Türkiye'nin ilk yüzer güneş enerjisi santralinde (GES) incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

İncelemelerinin ardından gazetecilere açıklama yapan Yumaklı, illeri ziyaret ettiklerini, bugün de tarımsal üretim için son derece önemli illerden biri olan Elazığ'da bulunduklarını söyledi.

Elazığ Keban Barajı gölü yüzeyine kurulu Türkiye'nin İlk Yüzer Güneş Enerji Santrali, su üstünde yüzlerce güneş enerji paneline sahip. Santralin ayrıca milyonlarca kilovatsaat elektrik üreteceği bilgisi paylaşıldı.

[Fotoğraf: AA]

Keban Barajı'na yüzer GES kuruldu

Elazığ'daki Keban Barajı'nın elektrik üretimi ve sulama için önemli su rezervuarlarından biri olduğunu kaydeden Yumaklı, sulama projelerinin ülkede yaygınlaştırılması için projeler geliştirmeye devam ettiklerini belirtti.

Yumaklı, şöyle konuştu:

"Sulama projeleri için özellikle şu an içinde bulunduğumuz alanı düşündüğümüzde baraj ile sulanacak olan alanların arasındaki kot sebebiyle bu sulamaların pompaj sistemiyle yani bir enerjiyle yapılması gerekiyor. Bu da yaklaşık yüzde 40'lık bir ilave maliyet demektir. Arkadaşlarımız bununla ilgili bir AR-GE çalışması başlattı. Türkiye'de su rezervuarlarının üzerinde güneş enerjisi sistemi kurulumu daha önce bir kaç kez küçük çaplı yapılmış. Ancak sisteme elektrik verecek hale gelmemiş. Bulunduğumuz alan AR-GE çalışması neticesinde sisteme elektrik verecek hale getirilmiş. 1 megavatlık bir elektriği sisteme vererek karadaki 2 megavatlık güneş enerjisi sisteminin de entegre olarak bu alandaki sulamanın yaklaşık yarısının enerjisini sağlar duruma gelmiştir."

Sistemin önemli olduğunu kaydeden Yumaklı, "Su rezervuarı üzerinde yaptığımız güneş enerjisi sistemi temiz bir enerji. Karada yapılan enerji sistemlerinden yüzde 10 daha verimli. Bu rezervuarlardaki elbette belli bir planlamayla yapılacak. Yapılacak olan güneş enerji sistemleri aynı zamanda karadaki alan ihtiyacı ile ilgili baskıyı da azaltacak" ifadelerini kullandı.

[Fotoğraf: AA]

"Yıllık ihtiyacın yüzde 25'ini karşılayacak potansiyel var"

Bakan Yumaklı, bunun bütün ülke çapında yaygınlaştırılmasıyla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile koordineli bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

"Türkiye'deki bütün içme suyu hariç, su rezervuarlarının, barajların, göletlerin elbette belli bir seviyede olması gerekir. Yüzde 10'unu bile kullandığımızda Türkiye'nin yıllık elektrik ihtiyacının 4'te 1'ini karşılama potansiyeline sahip. Elbette bu konu teorik bir konu" ifadelerini kullanan Yumaklı, pratikte de başarılı örnekten hareketle bunun geliştirilmesi için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Yumaklı, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Özellikle Kuzova pompaj sulaması için ilave bir 3 megavatlık kurulumla birlikte enerji ihtiyacının tamamını sağlayacağız. Bundan sonraki dönem için özellikle iklim değişikliğinin etkisi yine bu sistemin suyun buharlaşmasıyla alakalı sağlayacağı ciddi katkıyı da düşünerek bu projemizi geliştirmeye devam edeceğiz. Özellikle belli bir aşamadan sonra yaptığımız sulama sistemlerinin tamamını kapalı sulama sistemi yapıyoruz, eğer mümkünse cazibe sulamayla birlikte. Elbette tarım için çok önemli olan suyun verimliliğe olan katkısını sağlayarak üretimimizi artırmaya çalışıyoruz. Ancak bu alanlarda olduğu gibi kot farkı sebebiyle eğer bir elektrik enerjisi ihtiyacı olmuş ise bu uygulamalarla birlikte inşallah bundan sonraki dönemde de sulama projelerine ağırlık vereceğiz. Bu önemli projenin pilot uygulamasının yapıldığı Elazığ'a, bütün ülkemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum."

[Fotoğraf: AA]

Yüzer GES ekonomiye katkı sağlayacak

Kuzova Yüzer Güneş Enerji Santrali, yıllık 1 milyon 806 bin kilovatsaat elektrik enerjisi üretecek. Bu üretim miktarının ekonomik karşılığıysa 5,6 milyon TL seviyesini buluyor. 6 dönümlük alana kurulu santral, dört blok halinde, 1840 güneş enerjisi panelinden oluşuyor.

Yüzer GES projesinin ülke çapında yaygınlaştırılması hedefleniyor.