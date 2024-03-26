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Gündem
AA 26.03.2024 12:21

Bayraktar, Doğu Akdeniz'deki arama ve sondaj çalışmalarına ilişkin bilgi verdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Doğu Akdeniz'de öncelikli arama yapılması kararlaştırılan sahalarda 6 bin metreye kadar sondaj yapıldığını aktardı.

Bayraktar, Doğu Akdeniz'deki arama ve sondaj çalışmalarına ilişkin bilgi verdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, Doğu Akdeniz'deki arama ve sondaj çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergelerini yanıtladı.

"Mavi Vatan" konsepti çerçevesinde oluşturulan "derin deniz arama filosu" ile tüm deniz alanlarında petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerine aralıksız devam edildiğini belirten Bayraktar, 2017'de Fatih Sondaj Gemisi'nin envantere eklenmesiyle Akdeniz'de petrol ve doğal gaz aranması için sondaj çalışmalarına başlandığını, bugüne kadar 10 derin deniz kuyusunun sondajının tamamlandığını aktardı.

Bakan Bayraktar, son olarak envantere alınan Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nin 2022'nin Ağustos ayından itibaren Doğu Akdeniz'de çalışmalar yaptığını, Akseki-1 kuyusunda sondaja devam ettiğini ifade etti.

"Karadeniz'de yoğun bir çalışma gerçekleşiyor"

Akdeniz'deki petrol ve doğal gaz aramalarına ilişkin sismik veri toplama çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Bayraktar, şunları kaydetti:

"Karadeniz Sakarya Gaz Sahası'nda keşfedilen doğal gazın hızlı şekilde üretime alınarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulması amacıyla sahip olduğumuz derin deniz sondaj ve sismik araştırma gemileri Karadeniz'de yoğun bir çalışma gerçekleştirmiş ve gerçekleştirmeye devam etmektedir. Bu doğrultuda gemilerimizin bir bölümü Karadeniz'e yönlendirilmiştir. Bakanlığımız tarafından Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon arama faaliyetleri uluslararası hukuk kapsamında yürütülmekte olup, ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarına herhangi bir halel gelmesine de izin verilmemektedir. Akdeniz'deki Fatih ve Yavuz sondaj gemilerimiz 12 bin metre derinliğe kadar sondaj yapabilme kabiliyetine sahip olup şu ana kadar Doğu Akdeniz'de öncelikli arama yapılması kararlaştırılan sahalarda 6 bin metreye kadar sondaj yapılmıştır."

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Alparslan Bayraktar Sondaj Petrol Doğalgaz
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