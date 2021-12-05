Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen ve FPV Dron pilotlarının Türkiye'nin tarihi, doğal ve kültürel güzelliklerini görüntüledikleri "Türkiye Drone Festivali" için halk oylaması başladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, alanında profesyonel ve dünyaca tanınmış FPV Dron pilotlarının, "tarih, inanç, su ve sağlık" kategorilerinde Türkiye'nin toplam 12 şehrinde yaptığı dron çekimleri tamamlandı.

Türkiye Dron Festivali oylaması

Türkiye'yi en iyi tanıtan FPV Dron performansının ve kategorinin birincilerinin halk oylamasıyla belirleneceği Türkiye Dron Festivali'nde, oylama süreci bugün başladı.

Festival kapsamında, 12 profesyonel FPV Dron pilotunun İstanbul, İzmir, Antalya, Adıyaman, Denizli, Hatay, Mardin, Muğla, Nevşehir, Sivas, Şanlıurfa ve Van'da, Türkiye'nin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini değişik açı ve perspektiflerle çektikleri görüntüler vatandaşların beğenisine sunuldu.

İngiltere'den Luke Bannister, ABD'den Ian Rinefort ve Reme Raul Morales, Fransa'dan Colas Feuillie , Antoine Gaetano ve Vladimir Metivier, İsviçre'den Ivan Surikov, İspanya'dan Sergi Hernandez Lopez, Türkiye'den Oğuz Albayrak, Cumhur Büyüktaş, Berkay Efe ve Burak Altıparmak'tan oluşan dron pilotlarının görüntüleri, "turkdronefest.com" adresinden izlenip oylanabilecek.

Vatandaşlar 25 Aralık'a kadar oylarıyla Türkiye'nin havadan çekilmiş en iyi görüntüsünü belirleyebilecek.

Türkiye Drone Festivali başladı!



FPV Drone pilotları; Türkiye’nin tarihî, doğal ve kültürel güzelliklerini görüntüledi, şampiyonluk için yarışıyor.



25 Aralık’a kadar sürecek oylamaya katılabilir, şampiyonu oylarınızla seçebilirsiniz #TürkDroneFest https://t.co/wYJuBrBzaA pic.twitter.com/LZ0RaLq2if — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) December 5, 2021

"Ülke tanıtımına önemli katkı sağlayacak"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, festivale ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye'nin önemli değerlerinin, yerli ve yabancı tanınmış FPV Dron pilotlarıyla ilk kez görüntülendiğini belirterek, "Türkiye’nin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerinin havadan görüntülenerek, sergilendiği bu yarışma ülkemizin tanıtımına, turizmine önemli katkı sağlayacak" dedi.

Dron'ların Türkiye adına yükseldiği bu değerli yarışma konseptini her yıl tekrarlayarak, Türkiye'yi farkı perspektiflerden tanıtmayı amaçladıklarını aktaran Altun, şunları söyledi:

"Dünyada oldukça güncel olan FPV Dron'lar, şehirlerin ve ülkenin tanıtımında izleyiciye daha gerçekçi ve sürükleyici enstantaneler sunuyor. Bizler de 12 şehrimizde 'tarih, inanç, su ve sağlık' kategorilerinde önemli değerlerimizi tanıtan bir yarışma hazırladık. Projemizde yer alan yerli ve yabancı FPV Dron pilotlarına şimdiden başarılar diliyorum. Tüm vatandaşlarımızı, ülkemizin eşsiz güzelliklerinin havadan görüntülendiği yarışma için 25 Aralık'a kadar oylamaya bekliyoruz."