E-ticaret şirketleri yılın son günlerinde stoklarını eritmek için indirim yarışına girdi.

Ticaret Bakanlığı da gerçek ve sahte indirimleri birbirinden ayırt etmek için harekete geçti.

Sahte indirime karşı özel ekip

Bakanlık, her yılın son dönemlerinde e-ticaret devlerinin başlattığı indirim kampanyalarını bu yıl özel bir ekiple takip edecek.

Ekipler "dev, müthiş, şahane, efsane" gibi ifadelerle indirim yapıldığı iddia edilen ürünler üzerinde fiyat araştırması yapacak.

Müfettişler, ürünün son 30 gün içindeki en düşük fiyatını esas alacak.

Duyurulan indirim oranı ile eski fiyatlar arasındaki oranı ortaya koyacak.

Sahteciliğe para cezası

Fiyat oyunu ile etiketi önce yükseltip, ardından yüksek oranlı indirim yaptığı belirlenen firmalara re'sen inceleme başlatılarak, ceza kesilecek.

Reklam Kurulu da kendisine yapılan indirim şikayetlerini inceleyecek

Kurul denetimlerin ardından, tüketiciyi aldattığı tespit edilen şirketlere, reklam yasağı ve idari para cezası uygulayacak.