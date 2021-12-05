Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Eren Kış-6 Mercan Dağları Operasyonları" kapsamında, Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince bir mağaraya yönelik operasyonda etkisiz hale getirilen, 1'i teslim olan toplam 9 teröristten, 3'ünün turuncu, 2'sinin ise gri kategoride olduğu hatırlatıldı.

Teröristlerin kimlikleri ve katıldıkları eylemler açıklandı

Teröristlerden birinin, Tunceli Ovacık kırsalında "sorumlu" seviyede faaliyet gösteren ve Terörden Arananlar Listesinde 1 milyon liraya kadar ödülle "turuncu" kategoride yer alan "Munzur" kod adlı Cihan Söylemez olduğu açıklandı.

Uzun süredir Ovacık kırsalında faaliyet gösteren teröristin, başta yol kesme, araç yakma eylemleri olmak üzere, bölgede meydana gelen birçok terör eyleminin planlayıcısı olduğu belirlendi. Teröristin ayrıca 26 Eylül 2015'te Tunceli kırsalında Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel'in şehit edilmesi eylemini gerçekleştirilen terörist grup içerisinde olduğu tespit edildi.

Aynı kategoride yer alan diğer iki teröristin ise Tunceli kırsalında örgütün sözde kadın sorumlusu "Veroz" kod adlı Çağla Yeleser ve Tunceli Hozat kırsalında "sorumlu" düzeyde faaliyet yürüten "Jinda Jin" kod adlı Mihriban Ata olduğu belirtildi.

Gri kategorideki 2 terörist etkisiz hale getirildi

Etkisiz hale getirilen ve Terörden Arananlar Listesinde 500 bin liraya kadar ödülle "gri" kategoride yer alan diğer iki teröristin ise Tunceli Hozat ve Ovacık kırsalında faaliyet yürüten "Nuda Karker" kod adlı Güldane Karaer ve "Rojin Adıyaman" kod adlı Hasret Ülger olduğu bildirildi.

Operasyonda etkisiz hale getirilen 9 teröristin, özellikle 2015-2016 yılları arasında Tunceli Ovacık ve Hozat ilçelerinde, yol kesme, araç yakma, kamu kurum kuruluşlarına ait binalar ile güvenlik güçlerine ait bina, tesis ve araçlara yönelik birçok terör eylemini gerçekleştirdikleri de belirlendi.

Operasyonun görüntüleri paylaşıldı

Görüntüler, "Eren Kış-6 Mercan Dağları Operasyonları" kapsamında, Ovacık ilçesi kırsalında teröristlerin bulunduğu mağaraya yönelik operasyon için İl Jandarma Komutanlığına bağlı tam teçhizatlı jandarma komandolarının ve JÖH personelinin helikopterle bölgeye sevk edilmeleriyle başlıyor.

Komandoların arazide ilerleyişinin ve teröristlerin yerlerini tespit çalışmalarının olduğu görüntülerde, belirlenen teröristlere "teslim olun" çağrısında bulunulması ve buna cevap vermeyen teröristler ile komandolar arasında çıkan çatışma yer alıyor.

Çatışmanın ardından teröristlerin saklandıkları sığınağa giren komandoların kamerasına, terör örgütü üyelerine ait mühimmat ve barınma malzemeleri yansıyor.