Yayınlanan NAVTEX'de, Yunanistan tarafından ilan edilen NAVTEX’e atıfta bulunuldu.

Lozan Barış Anlaşması'nın ihlal edildiğine dikkat çekildi.

Sakız, Semadirek, Sisam ve Limni adalarının 1923 Lozan Barış Anlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsünün de bulunduğu belirtildi. Yunanistan’ın bunu ihlal etmesine tepki gösterildi.