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Türkiye'den yeni NAVTEX: Lozan ihlal edildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Türkiye, gayri askeri statükodaki Sakız, Semadirek, Sisam ve Limni adaları için yeni NAVTEX yayınlayarak Yunanistan’ın Lozan Barış Anlaşması'nı ihlal ettiğini belirtti.
Yayınlanan NAVTEX'de, Yunanistan tarafından ilan edilen NAVTEX’e atıfta bulunuldu.
Lozan Barış Anlaşması'nın ihlal edildiğine dikkat çekildi.
Sakız, Semadirek, Sisam ve Limni adalarının 1923 Lozan Barış Anlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsünün de bulunduğu belirtildi. Yunanistan’ın bunu ihlal etmesine tepki gösterildi.
Etiketler: Navtex Türkiye- Yunanistan İlişkileri YunanistanSon Güncelleme: 11 Kasım 2020 Çarşamba 12:19
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