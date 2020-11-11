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Kanuni 2021'in ilk aylarında Karadeniz'de sondaja başlayacak
[Fotoğraf: AA ]
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Modernizasyonu tamamlanarak Taşucu limanından ayrılan Kanuni sondaj gemimiz 2021'in ilk aylarında Karadeniz’de faaliyete başlayacak" dedi.
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Etiketler: Son DakikaSon Güncelleme: 11 Kasım 2020 Çarşamba 11:53
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