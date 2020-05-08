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Türkiye'den Tunus'a tıbbi malzeme yardımı
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
Milli Savunma Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (COVID- 19) ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemelerinin Tunus'a gönderildiğini duyurdu.
Türkiye'nin COVID-19 salgınından etkilenen ülkelere tıbbi malzeme yardımları devam ediyor.
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve Kovid-19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemeleri Tunus'a gönderildi." ifadelerine yer verildi.
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
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