Türkiye'nin COVID-19 salgınından etkilenen ülkelere tıbbi malzeme yardımları devam ediyor.

[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve Kovid-19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemeleri Tunus'a gönderildi." ifadelerine yer verildi.

[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]