Türkiye'nin Darusselam Büyükelçisi Mehmet Güllüoğlu, aşıların teslim töreninde, COVID-19 aşılarını Tanzanya Sağlık Bakanı Ummy Mwalimu'ya teslim ettiklerini söyledi.

Güllüoğlu, "Aşılar, Türk Silah Kuvvetleri'ne ait uçakla Tanzanya'ya getirildi. Soğuk hava depolarındaki aşılar, ülkedeki aşılama merkezlerine Sağlık Bakanlığı tarafından dağıtılacak" dedi.

Toplamda 4 milyon doz aşı gönderilecek

Türkiye tarafından Tanzanya'ya 4 milyon doz COVID-19 aşısı desteği yapılacağını belirten Güllüoğlu, kalan aşıların aşama aşama teslim edileceğini söyledi.

Tanzanya Sağlık Bakanı Mwalimu da aşı desteği için Türkiye'ye teşekkür ederek, ülkesindeki tam aşı olanların sayısının 3 milyonu aştığını, 18 yaş ve üstü kişilerin sadece yüzde 9,8'inin aşılandığını aktardı.

Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, Tanzanya'da 33 bin 726 COVID-19 vakası görülürken 800 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.