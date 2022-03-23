Haber Giriş: 23 Mart 2022 Çarşamba 16:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Suriye'nin kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerini cezasız bırakmıyor.
Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu sözler yer aldı:
"Kahraman Komandolarımız, Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirdi."
Teröristlerin taciz ve saldırı girişimleri cezasız kalmıyor!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 23, 2022
Kahraman Komandolarımız, Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirdi.#MSB pic.twitter.com/tR1O0Ohotv
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Terörle Mücadele PKK/YPG
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