Haber Giriş: 23 Mart 2022 Çarşamba 15:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu Macaristan Dışişleri Bakanı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile görüştü
Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Peter Szijjarto ile yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna konusundaki son gelişmeler ele alındı.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Mevlüt Çavuşoğlu Macaristan
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