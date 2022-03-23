Kamuoyunda "Montrö bildirisi" olarak bilinen açıklamada imzası bulunan 103 emekli amiralin yargılanmasına devam edildi.

Ankara 20'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 3'üncü duruşmasında sanıklardan, Erol Adayaner, Gürkan İnan, Hasan Nihat Doğan, Hayati Bilgiç, Haluk Sayın ve Tanzar Dinçer savunma yaptı.

Sanıklardan Gürkan İnan, duyuru metnini görmediğini, metnin oluşmasında dahli olmadığını söyledi.

WhatsApp grubunda olmayan sanıklardan Ergun Mengi tarafından arandığını, bildiriye imza atmalarını rica ettiğini belirtti.

"Televizyonda, "Emekli Amiraller darbe imalı bildiri yayımladı" haberlerini gördüğümde daha önce hiç okumadığım duyuru metnimizi okudum." sözleri ile kendini savundu.

Tanzar Dinçer de amaçlarının Montrö sözleşmesinin önemini anlatmak olduğunu öne sürdü. Dinçer, "Metin ile ilgili hiç kimseyle konuşup tartışmadım" dedi.

Sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddetti, beraatlerini istedi.

12'şer yıla kadar hapis cezası talep ediliyor

İddianamede, sanıklar hakkında ''Devletin Güvenliğine veya Anayasal Düzene Karşı Suç İşlemek için Anlaşma'' suçundan 12'şer yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.