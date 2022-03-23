Haber Giriş: 23 Mart 2022 Çarşamba 17:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Dönmez, Uluslararası Enerji Ajansı Bakanlar Toplantısı'na katıldı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Paris'te düzenlenen Uluslararası Enerji Ajansı Bakanlar Toplantısı'na katıldı. Toplantıda, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın petrol tedariki üzerindeki etkileri tartışılacak.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatının Paris'teki genel merkezinde düzenlenen Uluslararası Enerji Ajansı Bakanlar Toplantısı'na katıldı.
Yarın sona erecek toplantıda, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın petrol tedariki üzerindeki etkileri tartışılacak.
Ayrıca IEA üyesi ülkelerin enerji piyasalarında istikrarı sağlamada nasıl bir rol oynayacağı değerlendirilecek.
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