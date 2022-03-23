Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatının Paris'teki genel merkezinde düzenlenen Uluslararası Enerji Ajansı Bakanlar Toplantısı'na katıldı.

Yarın sona erecek toplantıda, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın petrol tedariki üzerindeki etkileri tartışılacak.

Ayrıca IEA üyesi ülkelerin enerji piyasalarında istikrarı sağlamada nasıl bir rol oynayacağı değerlendirilecek.