Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar 01:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye'den Şili'ye taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığı, Şili'de devam eden orman yangınlarında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Şili'deki orman yangınlarında çok sayıda kişinin yaşamını yitirmesi ve yaralanmasından büyük üzüntü duyulduğu belirtildi.
Şili halkına ve hükümetine taziye mesajı iletilen açıklamada, yangınlarda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa dilendi.
Şili'nin orta ve güney kesimlerinde etkili olan orman yangınlarında 22 kişi ölmüş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Şili Orman Yangını
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