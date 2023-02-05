Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Şili'deki orman yangınlarında çok sayıda kişinin yaşamını yitirmesi ve yaralanmasından büyük üzüntü duyulduğu belirtildi.

Şili halkına ve hükümetine taziye mesajı iletilen açıklamada, yangınlarda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa dilendi.

Şili'nin orta ve güney kesimlerinde etkili olan orman yangınlarında 22 kişi ölmüş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.