İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda dezenformasyonla mücadeleye dikkati çekti, "temiz bilgi" vurgusu yaptı.

Altun paylaşımında, "Dezenformasyonla mücadelede vatandaşlarımızın katılımını sağlayan yepyeni bir uygulamayı hayata geçiriyoruz. Temiz bilgi için topyekün seferberlik başlatıyoruz. Dezenformasyon Bildirim Servisi uygulamamızın tanıtım programına davetlisiniz" ifadesini kullandı.

Dezenformasyonla mücadelede vatandaşlarımızın katılımını sağlayan yepyeni bir uygulamayı hayata geçiriyoruz. Temiz bilgi için topyekün bir seferberlik başlatıyoruz.



“Dezenformasyon Bildirim Servisi” uygulamamızın tanıtım programına davetlisiniz. pic.twitter.com/b1Es6JSXss