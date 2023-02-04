Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi 17:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu: Terör örgütleri özellikle İsveç'in yoluna mayınlar döşüyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Terör örgütleri özellikle İsveç'in NATO üyeliğinin yoluna mayınlar döşüyor. İsveç bu mayınlara bilerek basıyor. İstese temizler" dedi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Terör örgütleri özellikle İsveç'in NATO üyeliğinin yoluna mayınlar döşüyor. İsveç bu mayınlara bilerek basıyor. İstese temizler" dedi.
Etiketler: İsveç Mevlüt Çavuşoğlu NATO Son Dakika
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