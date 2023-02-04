Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi 15:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'ın Türkiye'ye göndermeye çalıştığı 3'ü FETÖ'cü 12 kişiye müdahale edildi
Yunanistan'dan zorla Türkiye'ye gönderilmeye çalışılan 3'ü FETÖ mensubu 12 kişiye müdahale edildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor. Yunanistan'dan zorla ülkemize gönderilmeye çalışılan 12 kişiye hudut birliklerimiz tarafından müdahale edildi. Yapılan incelemede şahıslardan 3'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı.
Etiketler: FETÖ Yunanistan
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