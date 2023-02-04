Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor. Yunanistan'dan zorla ülkemize gönderilmeye çalışılan 12 kişiye hudut birliklerimiz tarafından müdahale edildi. Yapılan incelemede şahıslardan 3'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı.