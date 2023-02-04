Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi 13:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedef orası! Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, silahlarıyla birlikte Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız." ifadelerine yer verildi.
Etiketler: Pençe Operasyonları Terörle Mücadele Irakın Kuzeyi
Son Haberler
- 13:59
- 12:40
- 13:47
- 13:44
- 13:14
Sıradaki Haber
Reis sınıfı denizaltılar için son 'Section 50' teslimatı yapıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz