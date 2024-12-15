Türkiye'den Sednaya Hapishanesi için arama kurtarma ekibi

Suriye'de çöken rejimin Savunma Bakanlığına bağlı olan Sednaya Askeri Hapishanesi'nde mahsur kalmış olabileceği düşünülen kişiler için AFAD ağır arama kurtarma ekipleri sevk edecek.

Eski rejime karşıt göstericilerin tutulduğu ve işkence gördüğü yer olarak bilinen Sednaya'da, AFAD ekipleri, gelişmiş arama kurtarma cihazlarıyla detaylı bir arama tarama faaliyeti gerçekleştirecek.

80 kişilik AFAD ekibi, yarın saat 12.00'de bölgeye ulaşarak çalışmalarına başlayacak.

Açıklamada, AFAD Başkanı Okay Memiş'in konuyla ilgili medya mensuplarına açıklamada bulunacağı kaydedildi.