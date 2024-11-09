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Gündem
AA 09.11.2024 13:25

Türkiye'den Pakistan'daki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Ketta şehrindeki tren istasyonuna düzenlenen terör saldırısını "en güçlü şekilde" kınadı.

Türkiye'den Pakistan'daki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Ketta şehrindeki terör saldırısına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Terör saldırısının "en güçlü şekilde" kınandığı belirtilen açıklamada, Pakistan halkına başsağlığı ve yaralılara acil şifa dileğinde bulunuldu.

Açıklamada, Türkiye'nin, Pakistan'ı terörle mücadelesinde desteklemeyi sürdüreceği vurgulandı.

26 kişi hayatını kaybetti, 46 kişi yaralandı

Pakistan'ın güneybatısında bulunan Belucistan eyaletinin Ketta şehrindeki tren istasyonunda meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre en az 26 kişinin hayatını kaybettiği, 46 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

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Dışişleri Bakanlığı Pakistan Terör Saldırısı
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