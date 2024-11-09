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Gündem
AA 09.11.2024 11:57

A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 16 Kasım'da Kayseri'de Galler ve 19 Kasım'da deplasmanda Karadağ ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
[Fotograf: AA]

Türkiye Futbol Federasyonunundan yapılan açıklamaya göre, 28 futbolcunun bulunduğu kadroda; Doğan Alemdar, İrfan Can Kahveci, Ozan Kabak ve Yusuf Yazıcı sakatlıkları sebebiyle yer almadı.

Kariyerini Portekiz'in Porto kulübünde sürdüren ve daha önce genç milli düzeyde İsveç'i temsil eden Deniz Gül ile Belçika'nın Westerlo ekibinde forma giyen Doğucan Haspolat, ilk kez ay-yıldızlı kadroya davet edildi.

A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Abdülkerim Bardakçı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Samet Akaydın (Fenerbahçe), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Doğucan Haspolat (Westerlo), Hakan Çalhanoğlu (İnter Milan), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Benfica)

Forvet: Ahmet Kutucu (ikas Eyüpspor), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Deniz Gül (Porto), Enes Ünal (Bournemouth), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Benfica), Semih Kılıçsoy (Beşiktaş)

A Milli Takım'a davet edilen oyuncular, 11 Kasım Pazartesi günü saat 12.00'de TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. İlk çalışmasını da aynı gün saat 18.30'da yapacak ay-yıldızlılar, Galler karşılaşmasının hazırlıklarını hafta boyunca bu tesiste sürdürecek.

Milli takım kafilesi, 15 Kasım Cuma günü saat 11.00'de TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek Galler maçı öncesindeki antrenmanın ardından saat 16.00'da Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Kayseri'ye gidecek.

Türkiye ile Galler, 16 Kasım Cumartesi günü Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda saat 20.00'de karşılaşacak.

Milli takım, gruptaki son maç olan Karadağ karşılaşması öncesindeki antrenmanını 18 Kasım Pazartesi günü Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda yapacak. Kafile aynı gün saat 16.00'da THY'ye ait uçakla Kayseri'den Podgorica'ya yolculuk edecek ve mücadele öncesindeki kampını da bu kentte yapacak.

Karadağ ile Türkiye arasındaki mücadele, Nikşiç kentindeki Şehir Stadyumu'nda 19 Kasım Salı günü TSİ 22.45'te oynanacak. 

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