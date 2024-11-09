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Gündem
TRT Haber 09.11.2024 13:02

Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 13 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlenen 10 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 13 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terör örgütlerine karşı başarılı operasyonlarına devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, X sosyal medya hesabından "Nefesimiz enselerinde!" başlığıyla yaptığı açıklamada, TSK'nın Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 10 PKK/YPG’li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdiğini belirtti.

Açıklamada, bölgedeki mücadelenin, her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz devam edeceği vurgulandı.

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Milli Savunma Bakanlığı Terör Örgütü Terörle Mücadele Türk Silahlı Kuvvetleri
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