Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 13 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terör örgütlerine karşı başarılı operasyonlarına devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, X sosyal medya hesabından "Nefesimiz enselerinde!" başlığıyla yaptığı açıklamada, TSK'nın Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 10 PKK/YPG’li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdiğini belirtti.

Açıklamada, bölgedeki mücadelenin, her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz devam edeceği vurgulandı.