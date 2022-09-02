Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Türkiye, sel felaketinde zarar gören Pakistan halkına insani yardım malzemesi ulaştırmaya devam ediyor.

Sel felaketlerinden zarar gören Pakistanlı kardeşlerimize insani yardım malzemesi ulaştırmaya devam ediyoruz. Bugün yardım götürmek üzere havalanan 10’uncu uçağımız da Pakistan’a ulaştı. #MSB pic.twitter.com/8ebqWyhANU — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 1, 2022

Bu kapsamda bugün yardım götürmek üzere havalanan 10'uncu uçak da Pakistan'a ulaştı.

Pakistan'da 14 Haziran'dan bu yana etkili muson yağmurları sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1208 oldu.

Pakistan'da 14 Haziran'dan bu yana etkili muson yağmurları sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1208 oldu.

