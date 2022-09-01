Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlıkta Beyaz Reform düzenlemesiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sağlıkta Beyaz Reform'un uygulamaya konması ve çalışma şartlarında fark oluşturacak düzenleme ve değişimin belli olması, doktorlarımızın devlet kurumlarına geçme talebini artırdı. Yılın 3. dönemi yeniden atama kurası için 5 binin üzerinde başvuru var. Yakında tekrar birlikteyiz."