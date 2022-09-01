Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe 23:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Koca: Beyaz Reform doktorların devlet kurumuna geçme talebini artırdı
[Fotograf: AA]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlıkta Beyaz Reform'un doktorların devlet kurumlarına geçme talebini artırdığını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlıkta Beyaz Reform düzenlemesiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Sağlıkta Beyaz Reform'un uygulamaya konması ve çalışma şartlarında fark oluşturacak düzenleme ve değişimin belli olması, doktorlarımızın devlet kurumlarına geçme talebini artırdı. Yılın 3. dönemi yeniden atama kurası için 5 binin üzerinde başvuru var. Yakında tekrar birlikteyiz."
Etiketler: Fahrettin Koca
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