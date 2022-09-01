Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ve Türkiye’nin ortak taktik uçuş tatbikatı "TurAz Kartalı-2022"ye katılacak olan Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı uçuş ve teknik personelden oluşan ilk kafilenin Azerbaycan'a geldiğini duyurdu.

[Fotoğraf: İHA]

Açıklamada, tatbikata hazırlanmak amacıyla personelin yerleştirilmesi, tatbikatın planlanması ve diğer konularla ilgili çalışmaların yapıldığı öğrenildi.

[Fotoğraf: İHA]

TurAz Kartalı-2022 tatbikatı 5 Eylül'de başlayacak.

[Fotoğraf: İHA]