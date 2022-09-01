MSB Twitter hesabından, Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen eğitim uçuşlarına ilişkin görüntü paylaştı.

Paylaşımda şu ifadelere de yer verildi:

“Hava Kuvvetleri Komutanlığımız eğitim uçuşlarına devam ediyor. Farklı üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarımızın katılımıyla bir eğitim görevi daha başarıyla icra edildi.”