Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe 22:55Son Güncelleme: Kaynak: Milli Savunma Bakanlığı
MSB eğitim uçuşlarından görüntü paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen eğitim uçuşlarına ilişkin görüntü paylaştı.
MSB Twitter hesabından, Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen eğitim uçuşlarına ilişkin görüntü paylaştı.
Paylaşımda şu ifadelere de yer verildi:
“Hava Kuvvetleri Komutanlığımız eğitim uçuşlarına devam ediyor. Farklı üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarımızın katılımıyla bir eğitim görevi daha başarıyla icra edildi.”
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı
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