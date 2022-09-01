Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) verilerine göre, 14 Haziran’dan bu yana yaşamını yitiren 1208 kişinin 244’ünü kadın, 416’sını çocuklar oluşturdu, yaralı sayısı ise 6 bin 82 olarak gerçekleşti.

Ülke genelinde 5 bin 63 kilometre yol hasar gördü, 243 köprü ve 173 dükkan yıkıldı.

Yaşanan seller sebebiyle bir milyon 172 bin 549 ev hasar gördü, bunlardan 436 bin 307’si tamamen yıkıldı.

[Fotoğraf: AP]

Ülkede 33 milyon 46 bin kişi yaşanan sel felaketlerinden etkilenirken, toplamda 733 bin 488 çiftlik hayvanı telef oldu.

Kurulan yardım kamplarında yaşayanların sayısı ise 472 bin 313'e düştü.