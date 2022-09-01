Faslı aktivistler, birkaç günden beri "Change.org" adlı internet sitesi üzerinden "Fas'ta dil adaletine evet, Fransızcaya hayır" temasıyla kampanya düzenledi.

Ülkede Fransızcanın eğitim müfredatından çıkarılması ve resmi kurumlarda kullanılmaması talebiyle düzenlenen kampanya kapsamında 6 bin 760 imza toplandı.

Sosyal medya hesaplarında da Fransızca karşıtı çalışmalar başlatan aktivistler, eğitim müfredatının Fas'ta resmi dil olan Arapçayla okutulmasını istiyor.

Ülkede Arapça ve Berberice resmi diller

Fas'ta eğitim dilinin Fransızca olmasını, "bu ülkenin değer, anayasa ve diline saygısızlık" olarak nitelendiren aktivistler, ayrıca Fransızcanın eğitim başta olmak üzere kamu kurumlarında kullanılmasındaki ısrarı ise Fas'ın ulusal kimliğine darbe olarak değerlendirildi.

Fas'ta Ağustos 2019'da yürürlüğe giren yasayla beraber ülkede bazı bilimsel ve teknik derslerin Fransızca olarak öğretilmesi kararlaştırılmıştı. Yürürlüğe giren yasa, ülkedeki bazı siyasi parti ve dernekler tarafından eleştirilmişti.

Fas Anayasası'na göre ülkede Arapça ve Berberice resmi diller olarak kabul ediliyor.​​​​