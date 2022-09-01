"OS 35" adlı yakıt ve yağ yüklü gemiden denize sızan yakıt, Cebelitarık ve İspanya'nın güneyindeki Algericas Körfezi kıyılarında büyük bir deniz ve çevre kirliliği riski oluşturdu.

Cebelitarık özerk yönetimi, yakıt tanklarındaki iki havalandırma deliğinden kaynaklanan sızıntının tamamen kontrol altına alındığını, önceliğin denizdeki yakıtı toplamak ve gemide kalan yakıtları çıkarmak olduğunu duyurdu.

Manevra yaptığı sırada bir yakıt taşıyıcı gemiyle çarpıştı

Gövdesi yarılan ve tamamen ikiye ayrılma riski olan gemiden dolayı Cebelitarık Limanı'nda, bütün operasyonların durdurulduğu ve tamamen hasarlı gemiye odaklanıldığı açıklanmıştı.

[Fotoğraf: Reuters]

183 ton ağır yağlı yakıt, 250 ton dizel yakıt ve 27 ton kayganlaştırılmış yağ yüklü gemi, 29 Ağustos akşamı Hollanda'nın Vlissingen Limanı'na gitmek üzere yola çıkmış ve manevra yaptığı sırada bir yakıt taşıyıcı gemiyle çarpışmıştı.

Kazanın ardından gemideki 24 kişilik mürettebat ve 6 müfettiş güvenli bir şekilde tahliye edilmişti.

Plajlarda alarm

Alınan ilk önlemler kapsamında yakıt ve yağın denize yayılmasını önlemek için geminin etrafı, sızıntıyı en aza indirebilecek, toplayıcı ve emici özelliği olan bir ağ ile sarıldı.

Olayın ardından geminin bulunduğu yerin çok yakınında plajları olan İspanya da alarma geçti.