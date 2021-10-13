Haber Giriş: 13 Ekim 2021 Çarşamba 18:41Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Türkiye'den Nepal'e geçmiş olsun mesajı
[Fotoğraf: Arşiv]
Dışişleri Bakanlığı, Nepal'in Mugu bölgesinde 32 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazası nedeniyle Nepal halkı ve hükümetine başsalığı mesajı gönderdi.
Dışişleri Bakanlığı, Nepal'in Mugu bölgesinde 32 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazası nedeniyle açıklama yaptı.
Nepal’de Meydana Gelen Otobüs Kazası Hk. https://t.co/laW8wJDjCS pic.twitter.com/kRxDk6Ue24— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) October 13, 2021
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Nepal'in Mugu bölgesinde gerçekleşen otobüs kazasında 32 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu elim kazada hayatını yitirenlerin ailelerine ve dost Nepal halkı ile hükümetine başsağlığı dileklerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Trafik Kazası Otobüs
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