İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret etti. Yeniden Refah Partisi'ndeki görüşmenin ardından Akşener açıklama yaptı.

Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Siyasi cinayet kaygım var" ifadesine ilişkin bir sorusuna yanıt verdi.

"Kendisine böyle duyumlar geliyordur"

Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu işaret etti:

"Sayın Kılıçdaroğlu, bu ülkenin ana muhalefet partisi Genel Başkanı, dolayısıyla kendisine böyle duyumlar geliyordur, ciddiye alınacak biçimde geliyordur ki kamuoyuyla paylaşmıştır. Dolayısıyla bu duyumların ciddiye alınmasının yolu, kendisine bu bilgilerin kaynağının sorulmasından geçer. Onu da yapacak olan Cumhuriyet savcılarıdır. Ciddiyet bunu gerektirir. Dedikodu yapmak, 'FETÖ taktiği' diyerek hafifletmeye gayret etmek, bir İçişleri Bakanı'na hem de bu derece tecrübeli bir İçişleri Bakanı'na hiç yakışmaz, FETÖ meselelerini de sulandırır. Onun için Sayın Kılıçdaroğlu'ndan, bu bilgilere nereden, nasıl ulaştığına, ciddiyetine dair resmi, kamuoyunu hoplatmadan, bilgilerin alınması lazım"

İyi Parti'den 'yeşil ekonomi' vaadi

Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında ise 'yeşil ekonomi' vaadinde bulundu.

"İktidara geldiğimizde elektrikli araçlardaki ÖTV'yi sıfırlayacağız" diyen Akşener sözlerine şöyle devam etti:

"Sulamada teknoloji dönüşümü ve Tarım 4.0 ile tarımı ayağa kaldıracağız. Türkiye'nin enerjisinin yarısından fazlasını yenilenebilir enerjiden sağlayacağız. Şirketlerin yeşil ekonomik dönüşüme uyum sağlaması için teşvikler vereceğiz. Müfredata doğa ve hayvan sevgisine yönelik dersler koyacağız"