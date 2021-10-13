Haber Giriş: 13 Ekim 2021 Çarşamba 06:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Nepal'de yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı: 32 ölü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Nepal'de bir yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı. Kazada 32 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.
Nepal'in kuzeybatısında bir yolcu otobüsü, dağ yolundan kayarak yüzlerce metre yükseklikten uçuruma düştü.
Kazada 32 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.
Kazanın nedeni henüz netlik kazanmadı ancak otobüsün fren sisteminde arıza meydana gelmiş olabileceği belirtildi.
Yolcuların çoğunun Nepal ve Hindistan'da kutlanan bir festivalden dönenler olduğu sanılıyor.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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