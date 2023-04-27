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TRT Haber 27.04.2023 00:28

Türkiye'den Nemesis Anıtı'na tepki: Erivan'da açılmasını kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'ın Başkenti Erivan'da 'Nemesis Anıtı'nın açılmasına tepki gösterdi. Anıtın açılması, "terör saldırılarına yol açan kanlı bir tedhiş hareketinin yüceltilmesi" olarak nitelendirildi.

Türkiye'den Nemesis Anıtı'na tepki: Erivan'da açılmasını kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Nemesis Anıtı"nın Erivan'da açılmasını şiddetle kınıyoruz" denildi.

Açıklamada, "Bu utanç verici anıtın açılması, 31 diplomatımız ve aile üyelerinin katledildiği menfur terör saldırılarına yol açan kanlı bir tedhiş hareketinin yüceltilmesidir" ifadeleri yer aldı.

"Bu olayın Ermeni basınında, çarpık bir tarih yorumunun bazı zihinlerde halen devam ettiğini göstermektedir" sözlerine yer verildi.

Dışişleri açıklamasında, "Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinin ruhuyla bağdaşmayan bu tür provokatif adımlar, bölgede kalıcı ve sürdürülebilir barış ve istikrarın tesisine yönelik çabalara hiçbir suretle katkı sağlamayacak, tam tersine normalleşme sürecini olumsuz etkileyecektir" denildi.

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Dışişleri Bakanlığı Ermenistan
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