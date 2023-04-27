Türkiye'den Nemesis Anıtı'na tepki: Erivan'da açılmasını kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Nemesis Anıtı"nın Erivan'da açılmasını şiddetle kınıyoruz" denildi.

Açıklamada, "Bu utanç verici anıtın açılması, 31 diplomatımız ve aile üyelerinin katledildiği menfur terör saldırılarına yol açan kanlı bir tedhiş hareketinin yüceltilmesidir" ifadeleri yer aldı.

"Bu olayın Ermeni basınında, çarpık bir tarih yorumunun bazı zihinlerde halen devam ettiğini göstermektedir" sözlerine yer verildi.

Dışişleri açıklamasında, "Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinin ruhuyla bağdaşmayan bu tür provokatif adımlar, bölgede kalıcı ve sürdürülebilir barış ve istikrarın tesisine yönelik çabalara hiçbir suretle katkı sağlamayacak, tam tersine normalleşme sürecini olumsuz etkileyecektir" denildi.