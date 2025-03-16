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Gündem
AA 16.03.2025 15:32

Türkiye'den Kuzey Makedonya'ya taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Makedonya'daki yangında yaşamını yitirenlerin yakınları ve ülke halkına başsağlığı diledi.

Türkiye'den Kuzey Makedonya'ya taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı'ndan  yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Makedonya’nın Koçani şehrinde bir konser sırasında meydana gelen yangın sonucunda yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu vurgulanarak, "Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Kuzey Makedonya halkına başsağlığı diliyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kuzey Makedonya'nın doğusundaki Koçani şehrindeki gece kulübünde çıkan yangında, 51 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

Kuzey Makedonya'da gece kulübünde yangın
Kuzey Makedonya'da gece kulübünde yangın

100'den fazla kişinin yaralandığı olayda yaralılar başta Üsküp olmak üzere çeşitli şehirlerdeki hastanelere kaldırılmıştı.

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