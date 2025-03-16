Ceza infaz kurumlarında 75 bin 194 tutuklu ve hükümlü eğitim hayatına devam ediyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ceza infaz sistemi kapsamında tutuklu ve hükümlülere eğitim iyileştirme çalışması uygulandığını açıkladı.

Geçen yıl 4 bin 284 tutuklu ve hükümlünün ceza infaz kurumlarındaki kurslarda okuma yazma öğrendiğini belirten Tunç, aynı dönemde 6 farklı branşta açılan kurslardan 108 bin 837 kişinin eğitim aldığını kaydetti.

"Kurumlarımızda okullar, kurslar, eğitim merkezleri var"

Ceza infaz sistemi içinde tutuklu ve hükümlülerin rehabilitasyonuna önem verdiklerini vurgulayan Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"Sadece hükümlünün kararlaştırılan cezasının süresinin doldurulması değil, o süreyi doldururken aynı zamanda topluma kazandırmak, onları eğitmek, meslek sahibi olmalarını sağlamak ceza infaz sistemimizin bir parçası. Kurumlarımızda okullar, kurslar, eğitim merkezleri var. Kimisi okuma yazma öğrenirken, kimisi meslek edinip cezasını infaz ettikten sonra topluma döndüğünde daha iyi adapte oluyor."

Bakanlığın yürüttüğü eğitim-iyileştirme faaliyetleriyle tutuklu ve hükümlülerin yeniden hayata kazandırılmasının hedeflendiğini belirten Tunç, ceza infaz kurumlarında temel eğitimden yükseköğretime, sosyal-kültürel kurslardan iş ve meslek eğitimlerine, psiko-sosyal yardım programlarından manevi rehberliğe kadar birçok alanda eğitim ve iyileştirme programları yürütüldüğünü vurguladı.

Okuma yazmayı öğrenen de var doktora yapan da

Ceza infaz kurumlarında 75 bin 194 tutuklu ve hükümlünün öğrenci olarak eğitim öğretim hayatına devam ettiğine dikkati çeken Tunç, şu bilgileri paylaştı:

"Bunların arasında okuma yazmayı yeni öğrenen de var yüksek lisans ve doktora programlarına katılanlar da var. Bu öğrencilerden 575'i eğitimine devam ederken, işledikleri bir suç nedeniyle cezaevine girmişken, 74 bin 619 hükümlü ve tutuklu ise Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün planlamaları ile cezaevlerinde eğitim hayatına dönerek yeniden öğrenci oldu. Şu anda cezaevlerinde 52 bin 69 kişi açık öğretim lisesine, 10 bin 145 kişi açık öğretim ortaokuluna devam ediyor. 6 bin 430 hükümlü ve tutuklu açık öğretim lisans ve ön lisans programlarında, bin 935'i de örgün olarak üniversite eğitimlerini alıyor. Cezaevlerinden doktora programlarına katılan 106, yüksek lisans programına katılan 34 kişi bulunuyor. Mesleki eğitim merkezleri, çok programlı Anadolu liseleri ve uzaktan eğitim bölümlerinde eğitim görenlerle birlikte 75 bin 194 kişi eğitim alıyor."

Adalet Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında 2019'da imzalanan işbirliği protokolü ile ceza infaz kurumlarında manevi rehberlik çalışmaları yürütüldüğünü anımsatan Tunç, ceza infaz kurumlarında oluşturulan manevi rehberlik birimlerinde görevli 896 Diyanet İşleri Başkanlığı personelinin bulunduğunu kaydetti.

Bakan Tunç, manevi rehberlik çalışmaları kapsamında 2018 yılından bu yana cezaevlerinde hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayıp belge alan hükümlü ve tutuklu sayısının 113 olduğunu söyledi.

Geçen yıl 13 bin 525 kurs açıldı

Öte yandan, Adalet Bakanlığı hükümlülerin ilgi ve yeteneklerine göre Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere çeşitli resmi kurumlarla da işbirliği yapıyor ve böylece cezaevlerinde iş-meslek ve sosyal-kültürel kurslar düzenliyor.

Mesleki ve teknik, din eğitimi ve manevi kurslar, sosyal kültürel ve sportif kurslar, yabancı dil eğitimi gibi branşlarda 2024'te 13 bin 525 kurs açıldı, açılan bu kurslara 179 bin 873 kursiyer katıldı ve 108 bin 837'si bu kurslarda başarılı oldu.