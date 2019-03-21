"Bosna Kasabı" olarak bilinen eski Sırp lider Radovan Karaciç, temyiz davasında müebbet hapse mahkum edildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Söz konusu karar katledilen Boşnak kardeşlerimizin acısını dindirmese de adaletin tecellisi bakımından doğru bir karardır." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlığın açıklamasında şunlar kaydedildi;

Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (EYUCM), Bosna-Hersek entitesi Republika Srpska’nın eski Başkanı ve Silahlı Kuvvetler eski Başkomutanı Radovan Karadziç hakkında yaptığı yargılama sonucunda, adıgeçenin soykırım suçu ile insanlığa karşı suçlar işlediğine ve Sırp güçlerinin 1992-1995 yılları arasında Bosna-Hersek’teki silahlı çatışmalarda savaş hukuku ile uluslararası teamül kurallarını ihlal ettiğine hükmederek, Karadziç’i 40 yıl hapis cezasına mahkum etmişti. Adıgeçen sözkonusu karara karşı temyiz başvurusunda bulunmuştu.

EYUCM’den bakiye kalan yargılamaları yürüten Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması tarafından, temyiz başvurusu hakkında bugün açıklanan kararda, Radovan Karadziç bu kez müebbet hapse mahkum edilmiştir.

Sözkonusu karar katledilen Boşnak kardeşlerimizin acısını dindirmese de adaletin tecellisi bakımından doğru bir karardır.

73 yaşındaki Karadzic'e müebbet

"Bosna Kasabı" olarak da bilinen eski Sırp lider Radovan Karadzic, 2016'da Hollanda'nın Lahey şehrindeki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesince (ICTY) soykırım, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan 40 yıl hapse çarptırılmıştı.

ICTY'nin 2017'de kapatılmasının ardından devam eden davaları devralan Uluslararası Ceza Mahkemeleri Mekanizması Temyiz Konseyi, nihai kararında 73 yaşındaki Karadzic'i müebbet hapse mahkum etti.

Kaynak: TRT Haber