CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'daki Büyük Keçiören mitinginde vatandaşlara hitap etti.

Kılıçdaroğlu, konuşmasında "herkesi kucaklayacağız" mesajı vererek, "Kim olursa olsun oy versin vermesin kimin sorunu varsa o sorunla ilgileneceğiz. Belediye başkanı adayı arkadaşlara söyledim: 'Belediye başkanı koltuğuna oturduğun andan itibaren hiç bir ayrım yapmayacaksın, bütün beldeyi kucaklayacaksın, bütün Ankara'yı kucaklayacaksın.' Efendim şu ilçe bize oy vermedi bu ilçe verdi. Diye bir ayrım da olmayacak." dedi.

Kaynak: TRT Haber